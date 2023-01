Curso de MBA segue com inscrições abertas até 6 de janeiro

Seguem abertas até o dia 6 de janeiro as inscrições para o curso de MBA de cooperativismo e empreendimentos solidários, que está sendo oferecido por meio de uma parceria entre Funtrab (Fundação do Trabalho) e UFMS (Universidade Federal Mato Grosso do Sul). O curso tem como foco qualificar pessoas que atuam na economia solidária, agricultura familiar e outros movimentos ligados a esse segmento.

O curso terá duração de 18 meses, com aulas no formato híbrido, com encontros presenciais e quinzenais, no prédio da Escola de Administração e Negócios da UFMS, às sextas-feiras, no período noturno, e aos sábados (manhã e tarde), e no ambiente virtual de acordo com o calendário do curso.

São 50 vagas disponíveis, que estão distribuídas em 9 regiões: Campo Grande (13), Grande Dourados (8), Bolsão (8), Pantanal (5), Sul-Fronteira (8), Leste (2), Cone Sul (2), Norte (2), Sudoeste (2).

O objetivo é ajudar os pequenos produtores no planejamento de todas as ações, tais como: orçamento, propagação de ferramentas digitais, divulgação dos produtos, auxílio nas vendas, administração financeira, logística e outros assuntos que possam agregar na geração de renda.