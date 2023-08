Curso de Direito na Capital recebe nota máxima no MEC

Com cinco anos de trabalho em Campo Grande, o curso de Direito da Unigran Capital obteve duas conquistas no ano de 2023. Além de formar sua primeira turma no primeiro semestre, o Ministério da Educação (MEC) avaliou com nota máxima, 5, a qualidade de ensino da instituição na área.

O coordenador de Direito da Unigran Capital, prof Me. João Paulo Calves, esteve no Jornal CBN CG desta sexta-feira (18) para falar sobre a conquista do curso, que já em sua primeira avaliação, recebeu os frutos da dedicação e se consagra como o único entre as particulares do Mato Grosso do Sul a alcançar o conceito máximo.

João Calves explica que a avaliação do Ministério foi feita de forma virtual, analisando o projeto pedagógico, a qualidade do corpo docente e a infraestrutura da universidade. O coordenador destaca ainda que, dentre os diferenciais do curso, há um escritório modelo que oferece estágio aos acedêmicos e convênios com o Tribunal de Justiça e Ministério Público para fornecer a experiência prática ainda na graduação.

