Curso de Educação Financeira oferece 30 vagas gratuitas

Quem busca por qualificação e até mesmo organizar suas finanças pessoais poderá participar de um curso gratuito de educação financeira, em Campo Grande. São mais de 30 vagas oferecidas pela Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) e as aulas serão realizadas entre os dias 2 e 5 de maio, no Instituto Yoko Itipakovoti.

Segundo a Sejuv As vagas são destinadas para pessoas que pretendem melhorar seu controle financeiro e que querem administrar melhor as suas finanças.

O curso visa abordar a importância da educação financeira, com abordagem em conhecimentos básicos sobre o assunto e conteúdo que inclui planejamento financeiro, renda extra, reserva emergencial, inflação e investimentos.

Para o professor Matheus Guimarães, ministrante do curso, as aulas serão importantes para o cotidiano da pessoa. “Iremos falar sobre educação financeira de uma forma bem simples e fácil para que todos possam entender. Será um curso com muito conteúdo e dicas para que ninguém saia do curso com dúvidas”.

As pessoas interessadas em participar do curso podem realizar a inscrições ou obter outras informações através do telefone (67) 99914-7763