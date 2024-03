Curso de formação para Agentes Sociais de Esporte e Lazer é ofertado em Campo Grande

Para dar início às atividades das oficinas do Programa Movimenta Campo Grande, a Fundação Municipal de Esportes (Funesp) realiza nesta sexta-feira (8), no auditório da Anoreg, a Formação dos Agentes Sociais de Esporte e Lazer. O evento busca aprimorar as habilidades e conhecimentos da equipe, composta por aproximadamente 120 profissionais de Educação Física, que atuarão nas praças e parques administrados pela Fundação.

A formação abrangerá orientações precisas sobre procedimentos administrativos e pedagógicos para fortalecer a atuação nos núcleos e subnúcleos. Além disso, a equipe de Comunicação da Funesp participará, oferecendo insights sobre o impacto das mídias sociais na promoção de atividades esportivas e de lazer.

Durante as atividades, o diretor de Desenvolvimento de Esporte e Lazer da Funesp, professor Rafael Presotto, apresentará aos participantes informações sobre o Sistema Municipal de Esporte e Lazer e a Política Movimenta CG, a qual norteia os programas e projetos desenvolvidos pela Gerência de Atividades Sistemáticas.

Programação

Local: Auditório da Anoreg

Endereço: Travessa Tab. Nelson Pereira Seba, n. 50 – Chácara Cachoeira

Data e Local: 08/03 (sexta-feira)

Horários

Das 7h30 às 11h: Profissionais com nomes que iniciam com as letras de A a J.

Das 13h30 às 17h: Profissionais com nomes que iniciam com as letras de K a Z.

11/03 (segunda-feira): Início das Oficinas

*Com informações da Pref/CG