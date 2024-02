Curso de Ginástica Rítmica impulsiona a modalidade

A Federação de Ginástica de Mato Grosso do Sul (FGMS), com o suporte da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) vinculada à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), está promovendo um curso abrangente de Ginástica Rítmica de 1 a 5 de março. Durante os três primeiros dias, as atividades práticas ocorrerão presencialmente, seguidas por atividades complementares nos dias 4 e 5.

As professoras Luciane Bernardo, responsável pela base do clube ADR – UNOPAR desde 1999, e Dayane Camilo, treinadora da equipe principal da ADR-UNOPAR e bicampeã dos Jogos Pan Americanos, ambas da cidade de Londrina, Paraná, serão as instrutoras do curso.

Continue Lendo...

O evento é aberto a ginastas, treinadores, auxiliares, acadêmicos e professores de Educação Física do Mato Grosso do Sul e região. O propósito do curso é impulsionar e aprimorar a prática da Ginástica Rítmica no estado, proporcionando aos professores de Educação Física uma introdução ao nível de desempenho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para a diretora-técnica da Federação de Ginástica do Mato Grosso do Sul, o curso de ginástica rítmica será importante para fomentar a modalidade na cidade. “Trazer o conhecimento e a experiência dessas professoras faz com que a nossa modalidade cresça e os profissionais de Ginástica Rítmica tenham uma experiência de um nível mais alto. E até mesmo os profissionais de Educação Física, tenham um interesse pela modalidade e possam conhecer a ginástica rítmica”, frisa.

O curso, com uma carga horária total de 40 horas, abordará temas como preparação física, manejo específico e elementos corporais. Para obter mais informações sobre horários e localização, entre em contato pelos números (67) 99183 9310 ou (67) 99219 4448. As inscrições estão abertas até 20 de fevereiro e podem ser realizadas por meio deste link.

*Com informações da Fundesporte