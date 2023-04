Curso de Marketing Digital oferece 50 vagas gratuitas

Quem busca por capacitação poderá participar de curso gratuito marketing digital, em Campo Grande. São mais de 50 vagas oferecidas pela Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), as aulas serão realizadas entre os dias 17 e 20 de abril, na Associação de Moradores do Parque Residencial Maria Aparecida Pedrossian (Amape), que fica na avenida Orlando Darós 279, no período vespertino, das 13h30 ás 17h.

As vagas são destinadas a empreendedores locais, criadores de conteúdo, entusiastas ou pessoas que querem entrar no ramo do marketing digital. O curso tem como objetivo proporcionar ao participante o domínio das estratégias de divulgação em massa, sendo Branding, vendas e captação de leads, utilizando redes sociais e plataformas, com um conteúdo de introdução ao marketing digital, criação persona, criação funil de vendas, elaboração da palavra-chave, tipos de comunicação, tipos de site e criação de anúncios online.

“As aulas serão ministradas baseadas na construção de um negócio local, criado em sala de aula, onde os alunos aprenderão na prática a produção de materiais para compor a estratégia de marketing para o negócio criado”, explica Anderson Lugnani, responsável pelas aulas.

As pessoas interessadas em participar do curso podem realizar as inscrições ou obter outras informações através do telefone (67) 99256-9423.