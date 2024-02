Curso de ovos de páscoa tem 80 vagas

A Subsecretaria de Articulação Social e Assuntos Comunitários (Suasc) abriu inscrições para curso gratuito de Ovos de Páscoa Gourmet de colher. São oferecidas 80 vagas, divididas em duas turmas de 40 alunos cada.

As aulas para primeira turma terão início no dia 20 de fevereiro, das 18h às 21h, Rua Cândida Menezes Cintra, 108, no Bairro Moreninha IV.

Já para a segunda turma, as aulas serão ministradas a partir do dia 27 deste mês, das 13h às 17h, no Bairro Portal da Lagoa, no local conhecido como Portal da Vovó, que fica na Rua Jeronima de Oliveira, 19.

Todo o material necessário para as aulas será fornecido pela Suasc. O curso é prático, ensinando o aluno a fazer o ovo de Páscoa do zero, e ao final, será entregue um certificado de participação. As vagas são limitadas, e os cursos são gratuitos.

Serviço:

Curso de Ovo de Páscoa Gourmet – Moreninha IV

Local: Rua Cândida Menezes Cintra, 108

Data: 20 de fevereiro

Horário: 18h às 21h

Contatos: (67) 99934-3656 – Eduardo ou (67) 99803-8884

Curso de Ovo de Páscoa Gourmet – Portal da Lagoa

Local: Portal da Vovó – Rua Jeronima de Oliveira, 19

Data: 27 de fevereiro

Horário: 13h às 17h

Contato: (67) 99175-6777 ou (67) 99207-9197 – Cida

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande