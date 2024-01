Curso em Costa Rica ensina jogos e brincadeiras para professores e acadêmicos de Educação Física

Entre os dias 5 e 7 de fevereiro, Costa Rica será palco do curso intitulado "Jogos e brincadeiras entre desafios e possibilidades". A iniciativa é promovida pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania). As inscrições, que podem ser realizadas clicando aqui, são gratuitas e permanecerão abertas até o dia 05.

Destinado a acadêmicos e profissionais de Educação Física da região, o curso possui vagas limitadas. Para mais informações e esclarecimento de dúvidas, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (67) 3323-7225, que também atende pelo WhatsApp.

Continue Lendo...

A proposta da formação é proporcionar reflexões aprofundadas sobre o papel dos jogos e brincadeiras no desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e social de crianças e adolescentes em diversos contextos educacionais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Essa formação proporciona reflexões aprofundadas sobre o papel dos jogos e das brincadeiras no desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e social das crianças e adolescentes em diversos contextos educacionais. Por meio da exploração do resgate de brincadeiras, jogos e antigos articulados com o brincar na atualidade”, explica a professora Cláudia Diniz de Moraes, ministrante do curso teórico-prático.

Durante a capacitação, serão explorados conceitos e definições de jogos e brincadeiras tradicionais, como pular corda e cantigas de roda, considerando seus contextos espaciais, contemporâneos e ao longo das diferentes fases da vida. Além disso, serão abordadas técnicas de construção de brinquedos utilizando materiais alternativos.

Ao final do curso, os participantes receberão certificados com carga horária de 20 horas. A emissão dos certificados será realizada por meio da plataforma online de cursos, fruto da parceria entre Fundesporte e Escolagov (Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul).

A cerimônia de abertura ocorrerá no Auditório da SEMED (Secretaria Municipal de Educação) na segunda-feira (5), com credenciamento a partir das 13 horas. As aulas teórico-práticas serão ministradas na Quadra de Esporte da E.M.C Prof. Adenocre Alexandre de Morais na terça (6), das 07:30 às 12:30 e das 13:30 até 18:30, e na quarta (7), das 07:30 às 12:30.

*Com informações da Fundesporte