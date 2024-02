Curso pra instrutor de trânsito está com inscrições abertas

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) abriu inscrições para o curso de Formação de Instrutor de Trânsito. As inscrições vão até o dia 19 de fevereiro ou até que se preencha as 40 vagas disponíveis.

Para se inscrever, o interessado deve acessar o portal Meu Detran, no link Educação, Cursos Presenciais e selecionar o Curso De Formação de Instrutores de Trânsito.

Os requisitos são: ser maior de 21 anos de idade, com Ensino Médio completo, habilitado há no mínimo dois anos. Os candidatos deverão passar por uma avaliação psicológica para fins pedagógicos para realizarem a matrícula.

O curso tem 203 horas de formação com disciplinas de Legislação de Trânsito, Direção Defensiva, entre outras. As aulas serão de 19 de fevereiro a 19 de abril de 2024, na Escola Pública de Trânsito – EPT, Bloco 19, na sede do Detran, saída para Rochedo, de segunda a sexta, das 17h00 às 21h25; aos sábados pré-programados, das 07h30 às 11h55 e das 13h às 17h25; e aos domingos e feriados, se houver necessidade.

*Com informações do Governo do Estado