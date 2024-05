Curso sobre treinamento de alto rendimento capacitará profissionais

Acontece entre os dias 3 e 5 de maio na Escola Estadual Presidente Vargas em Dourados o curso "Treinamento Desportivo da Base ao Alto Rendimento", promovido pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) através da Unidade de Capacitação Esportiva (Ucapes).

Direcionado a professores e treinadores que atuam com alunos de 12 a 17 anos, o curso visa aprimorar as habilidades e conhecimentos dos profissionais na área do treinamento físico e desportivo. As aulas, com carga horária total de 20 horas, serão ministradas pelo professor de Educação Física Geovany Rafael Bisol, mestre em saúde e desenvolvimento.

“A ideia do curso é trabalharmos os conceitos dentro do treinamento esportivo e as novas tendências. E nós vamos fazer uma interação com dois períodos teóricos e dois períodos de aula prática”, frisou o professor.

O curso abordará quatro tópicos: evolução do treinamento desportivo, modelos de métodos de treinamento, periodização e aplicação prática de métodos de treinamento desportivo.

*Com informações da Fundesporte