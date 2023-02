Cursos de capacitação para profissionais de Educação Física serão oferecidos pela Fundesporte

A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul, por meio da Unidade Pedagógica e de Formação (UPF), oferece cursos de capacitação sobre treinamento esportivo na escola neste mês. Interessados terão até o dia 13 de fevereiro para a inscrição.

O curso conta com cinco temas, e tem o objetivo de atualizar profissionais sobre o treinamento esportivo em âmbito escolar, principalmente os profissionais contratados do Prodesc – Programa MS Desporto Escolar. As aulas serão todas on-line, das 17 às 19 horas, com transmissão ao vivo no canal oficial da Fundesporte no YouTube

Coordenado pela Fundesporte junto ao Núcleo de Esportes (Nesp) da SED (Secretaria de Estado de Educação), o Prodesc objetiva incentivar a prática esportiva relacionada aos aspectos educacionais e à preparação para a vida em sociedade.

O treinamento desportivo é realizado no contraturno das aulas nas escolas da Rede Estadual de Ensino e também tem a finalidade de identificar potenciais talentos esportivos entre os atletas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serão emitidos certificados com carga horária de 20 horas aos participantes que tiverem 100% de frequência.

As inscrições podem ser realizadas aqui. Mais informações e esclarecimentos de dúvidas pelo telefone (67) 3323-7225, que também atende pelo WhatsApp.

*Com informações da assessoria da Fundesporte