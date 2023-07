Cursos gratuitos da Sejuv começam na próxima semana

Na próxima segunda-feira (31), começam os cursos de "Espanhol 1", "Marketing para Instagram", "Como Formalizar Pequenos Negócios e Marketing Pessoal", oferecidos pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria da Juventude (Sejuv).

Os cursos são gratuitos com 60 vagas cada e acontecem na sede da Sejuv, localizada na Rua Vinte e Cinco de Dezembro, 924 – Jardim dos Estados, no 3º andar do Condomínio Marrakech. As inscrições podem ser feitas a partir dos 15 anos pelo telefone (67) 3314-3577 ou pelo WhatsApp (67) 99287-2008.

HORÁRIOS

Curso de Espanhol – Módulo 1. Horário: 8h às 11h30.

Jovem e Influente: Destaque-se com seu Marketing Pessoal. Horário: 13h30 às 17h.

Como Formalizar Pequenos Negócios. Horário: 18h30 às 21h30.

Marketing para Instagram: Horário. 18h30 às 21h30.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande