Cursos para vendedores estão com inscrições abertas

Nesta quarta-feira (26) serão ministrados os cursos “Vendendo e Encantando Pessoas” e “Instagram e Fotografia para Iniciantes” oferecidos aos moradores da Região do Imbirussu. As aulas acontecerão na Incubadora Zé Pereira, localizada na Rua Eugênio Perón, 676, no Jardim Zé Pereira.

Aulas são oferecidas pela Prefeitura de Campo Grande e não possuem custo aos interessados.

Às 14 horas terão início as aulas do curso “Vendendo e Encantando Pessoas”. Os alunos serão capacitados a atender e a se relacionar com os seus mais diversos clientes: externos e internos, potencializando a melhor forma de se relacionar com chefes, fornecedores e parceiros de negócios; fazendo com que eles, encantados, optem pelos seus serviços ou produtos.

Na sequência começa o curso de “Instagram e Fotografia para Iniciantes”. Nele, os alunos vão aprender como usar a rede social, que é uma das mais usadas no país.

