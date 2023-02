Custo de produção do milho fica mais caro em MS

Segundo o departamento econômico da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/MS), a produção da segunda safra de milho 2022/2023 está mais cara. Os investimentos para um hectare somam R$ 5,6 mil, enquanto no ciclo anterior o valor foi de R$ 4,4mil.

Os números foram divulgados pelo presidente da Associação, André Dobashi, durante o evento de lançamento nacional do plantio do milho segunda safra, ocorrido nessa quarta-feira (15), na Famasul.

Segundo a Associação, os itens que mais pesaram no bolso do produtor , foram herbicidas, adjuvantes e sementes. Já os únicos itens que tiveram seus preços reduzidos foram inseticidas e inoculantes.

Apesar desse aumento no custo de produção, existe a possibilidade de valorização do milho. Dados do Sistema de Informações Geográficas do Agronegócio (SIGA/MS) extima que o estado deve colher mais de 11 milhões de toneladas, com uma produtividade de 80 sacas por hectare, outro fator que ajuda nessa valorização é a demanda da suinocultura e avicultura, além da utilização do milho para produção de etanol.