Custos de produção da pecuária de corte caem no primeiro semestre de 2023

Pesquisas realizadas pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) mostram que, no balanço do primeiro semestre de 2023, os custos de produção da pecuária de corte dos sistemas de cria e de recria-engorda recuaram.

Segundo pesquisadores, esse resultado esteve atrelado ao movimento de queda nos preços de insumos para suplementação e dieta do rebanho. Esse cenário traz certo alívio aos pecuaristas, sobretudo diante da queda nos valores de negociação da arroba do boi gordo ao longo deste ano.

No acumulado de 2023, de dezembro/22 até a parcial de julho/23, a média do indicador do boi gordo Cepea/B3, estado de São Paulo, registra baixa de 9,04%, em termos reais.

*Com informações Cepea