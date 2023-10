Dada a largada no plantio da soja em Maracaju e região

E foi dada a largada no plantio da soja safra 2023/2024, em várias regiões de Mato Grosso do Sul, em especial em Maracaju que é o maior produtor de grãos do estado. Em algumas lavouras, os produtores já haviam iniciado o plantio, mas em outras áreas devido às fortes temperaturas das últimas semanas, foi preciso aguardar as melhores condições para iniciar de fato a semeadura.

Com área de cultivo de 4,2 milhões de hectares, a estimativa da safra de soja 23/24, foi lançada oficialmente, pela Associação de Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul – Aprosoja/MS, Sistema Famasul e Governo do Estado ainda em setembro quando o período de plantio foi liberado. Para o próximo ciclo da cultura, a Associação prevê uma produção de 13,8 milhões de toneladas, redução de 7,92% e produtividade de 54 sacas por hectare, 13,52% a menos do que na safra anterior.

Porém, há indicação de mais incidência de chuvas o que é positivo para os produtores. Segundo a Aprosoja, a alta probabilidade da ocorrência do fenômeno El Niño indica um aumento no volume das chuvas. Caso isso ocorra, entre os meses de janeiro e fevereiro, período de maior demanda hídrica da cultura, o produtor sul-mato-grossense pode esperar uma safra de grandes resultados.

Sobre o custo de produção, a Associação informou que nesta safra, o custo por hectare apresentou redução de 10%, saindo de R$ 6.860,08 no ciclo anterior para R$ 6.170,61 em 2023. Contudo, o custo da saca por hectare passou de 42,88 para 51,42, incremento de 20%, justificado pela queda do preço médio da saca, que saiu de 180,00 para 120,00/sc.