Dança árabe inclusiva é atração na Festa das Nações em CG

Segue até amanhã (18), a Festa das Nações em Campo Grande. O evento que tem como objetivo fomentar a cultura em Mato Grosso do Sul, também é inclusiva. Um das atrações do evento é a apresentação do grupo liderado por Nidal Abdul. Em entrevista ao Jornal CBN CG, Nidal falou da preparação do grupo que conta com duas cadeiras e outras integrantes com algum tipo de limitação na mobilidade.

A Festa das Nações é realizada das 17h às 22h, no Comper Itanhangá, que fica na Avenida Ricardo Brandão, 6560. A renda obtida será destinada à Associação das Nações Amigas. Parte dos recursos será doado para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), a Associação de Pais e Amigos do Autista de Campo Grande/MS (AMA-MS) e a Pestalozzi. Acompanhe.