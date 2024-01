Datas do resultado e convocação do Voucher Desenvolver são divulgadas

Resultados do processo seletivo para o Programa Vouncher Desenvolvedor estará disponível nesta sexta-feira (2) e sábado (3). A convocação dos candidatos acontece na próxima segunda (5) e será divulgada no site da Fapec.

Candidatos aprovados passarão por três fases. Na primeira fase de prova escrita (Objetiva), serão convocados para as fases 2 e 3. Há a possibilidade de convocação adicional de candidatos para a formação de um cadastro reserva, que será acionado conforme a necessidade de preenchimento de vagas disponíveis.

Continue Lendo...

A segunda fase é a análise documental, os candidatos devem apresentar histórico escolas atualizadas, declaração de matrícula da rede pública ou certificado de conclusão do ensino médio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A terceira fase uma apresentação detalhada sobre a profissão de desenvolvedor de sistemas e oficina para compreensão da formação.

Foram 2.400 inscritos no programa, contudo, contendo apenas 540 vagas para todo o Estado. Sendo 300 para Campo Grande 90 para Dourados, 90 para Três Lagoas, 30 para Corumbá e 30 para Ponta Porã.

Os cursos começam em março e vai contar com 17 turmas. A duração é de 16 meses, dispondo de uma carga horária de 1.200 horas.

* Com informações do Governo do Estado