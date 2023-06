De arraial a conferência estadual, confira os eventos da OAB-MS

Corrida, arraial e conferência da advocacia são alguns dos eventos agendados para os próximos meses pela Ordem dos Advogados do Brasil, em Mato Grosso do Sul (OAB-MS). A seccional MS tem mais de 18 mil advogados cadastrados e o calendário de eventos fortalece o relacionamento da entidade com toda a sociedade, conforme avalia a secretária-geral adjunta da OAB-MS, Janine Delgado.

Assista abaixo à entrevista realizada nesta terça-feira (6) durante o Jornal CBN Campo Grande:

SERVIÇO



Festa Julina da OAB/MS

Data: 15/7/2023

Local: Avenida Mato Grosso, 4700 - Bairro Carandá Bosque (sede da OAB-MS)

Evento 100% social com barracas solidárias, sendo que a instituição fornece a estrutura.

Entrada: doação de 1 litro de leite.

Corrida Noturna da Advocacia

Data: 11/8/2023

Local: Largada e chegada na sede da OAB-MS

Categorias/Percursos: 2 Km, 5 Km, 10 Km e 21 Km

Baile da Advocacia

Data: 26/8/2023

Local: Buffet Gran Murano

O renomado Baile da Advocacia tem o objetivo de celebrar o prestígio da profissão, bem como proporcionar uma noite especial de confraternização.

XVI Conferência Estadual da Advocacia do MS e III Feira de Networking

Data: dias 19 e 20/10/2023

Local: Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo

A Conferência Estadual e a Feira de Networking serão unificados nesta edição e realizados no mesmo local.