De feriado antecipado a ações pela paz nas escolas

Em Campo Grande, algumas escolas particulares decidiram antecipar o feriado de Tiradentes e não terão aula nesta quinta-feira (20). Assim, os alunos estarão liberados das atividades escolares, como no Colégio Tic Tac, no bairro Jardim Imá; O Casulo, no Jardim Monte Líbano e a unidade de ensino de ensino médio e cursos pré-vestibulares, Refferencial, bairro São Francisco.

Por outro lado, alguns colégios aproveitam a data para fazer um momento de conscientização pela paz, como é o caso do Colégio Dom Bosco, que fará uma "missa da paz", com distribuição de flores para Jesus, e o colégio Harmonia, que terá a "Quinta do Bem", com lanche coletivo e troca de cartas entre os alunos.

A maioria das escolas mantém as aulas normalmente, com reforço na segurança dos alunos por meio de câmeras, seguranças particulares e fiscais nos corredores. Escolas municipais e estaduais também irão funcionar com reforço na segurança.

Os 10 campi do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul também continuam com as aulas normais para os estudantes.