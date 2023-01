De graça, programa impulsiona pequenos negócios para o mercado externo

Focada na ajuda à empresários de Mato Grosso do Sul que sonham em ampliar os mercados e exportar seus produtos, escritório de apoio pronto, através do núcleo do Programa de Qualificação para Exportação (Peiex), executado pela Agência de Inovação e Empreendedorismo S-Inova da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), oferta atendimentos gratuitos.

Em entrevista à Rádio CBN Campo Grande nesta quinta-feira (26), o coordenador da S-Inova disse que o objetivo é capacitar 100 empresas do estado. “Esses empresários podem nos procurar ou até mesmo aqueles que tenham destaque a gente vai chegar até eles por meio dessa prospecção. Como é um projeto completo e gratuito, o objetivo é atender os micros e pequenos negócios”, explicou.

Confira a entrevista completa:

Para formalizar o atendimento e ser uma das empresas atendidas pela assessoria da Agência de Inovação e Empreendedorismo S-Inova basta entrar em contato pelo telefone (67) 9 9928-8282 ou (67) 3312-3576.