De olho em 2024, líderes se acotovelam nos bastidores em busca de aliados

As principais lideranças políticas de Mato Grosso do Sul estão se movimentando com força nos bastidores para construção de alianças em condições de concorrer à Prefeitura de Campo Grande. O ex-prefeito Marquinhos Trad, presidente municipal do PSD, busca apoio até de rivais para empurrar ao segundo turno um candidato do seu partido ou mesmo de um aliado. Mas encontra resistência. Os líderes o ouvem, sinalizam as chances de entendimento e vão embora com plano de acertarem com outras lideranças.

É o caso da ex-deputada federal Rose Modesto, do União Brasil. Marquinhos conversou longamente com ela para tratar da sucessão da Prefeitura de Campo Grande. Rose nunca escondeu interesse de ser prefeita da Capital. Mas não com apoio de Marquinhos. Ela se juntou ao ex-governador André Puccinelli para tratar das eleições. O presidente regional do MDB, Junior Mochi, já a convidou para se filiar ao partido. Ele falou com exclusividade na CBN.

