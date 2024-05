De olho em André

Ninguém aposta na candidatura do ex-governador André Puccinelli (MDB) a prefeito de Campo Grande, mas o União Brasil e o PSDB disputam seu apoio. A Rose Modesto, pré-candidata do União Brasil, vem conversando nos bastidores até com pessoas do entorno de André para convencê-lo a ser seu vice. Mas o ex-governador não ficou nenhum pouco empolgado com a ideia. Mesmo assim, Rose não desistiu de André, pois continua se movimentando bastante nos bastidores para tê-lo em seu palanque.

Rose acredita que com apoio de André aumenta substancialmente a sua chance de ganhar a eleição em Campo Grande. As pesquisas para consumo interno, encomendadas pelos partidos, mostram a adesão da maioria dos eleitores de André para Rose. Isso se o ex-governador não for candidato a prefeito.

O PSDB, também, está de olho no apoio de André para tentar alavancar a pré-candidatura do deputado federal Beto Pereira. O ex-governador Reinaldo Azambuja, chefão dos tucanos, vem conversando com André para acertar aliança do MDB com o PSDB. Azambuja espera fechar logo esse acordo.

Enquanto só há conversa, sem definição, André manterá o seu nome para a disputa eleitoral. Mas não por muito tempo. Ele deverá decidir até o fim do mês o seu futuro e desamarrar o MDB para se aliar a outro partido.

