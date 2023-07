De saída para recesso, Alems faz balanço do primeiro semestre de 2023

Em entrevista coletiva o presidente da Casa de Leis, o deputado Gerson Claro (PP) fezuma balanço dos assuntos trabalhados no primeiro semestre de 2023. Até o momento, os parlamentares apresentaram 214 projetos de lei, 45 foram aprovados, 29 rejeitados e 140 seguem em tramitação. Mas ainda há muitos assuntos que aguardam o desfecho no segundo semestre

Mato Grosso do Sul como um estado que preserva o meio ambiente e sustentável, a licitação da BR-163, desenvolvimento da malha ferroviária e a melhoria para a carreira dos servidores públicos do estado.

Esses são alguns dos assuntos recorrentes na Assembleia Legislativa, que estiveram em discussão no primeiro semestre e provavelmente voltarão a ser discutidos também nos próximos meses, conforme o presidente da Casa de Leis, deputado Gerson Claro (PP). Ainda segundo parlamentar, alguns temas e projetos de lei sem tempo hábil de votação ficaram para ter desfecho no próximo semestre.

“O Legislativo se vocês observarem, trabalhou muito durante esse semestre, várias ações que vão desde ações sociais como vacinação, doação de sangue até cursos, encontros reunindo mais de 20 estados aqui em Mato Grosso do Sul, então a escola do Legislativo começa a ter também na casa, as comissões, como comissão de justiça. Sempre cumprindo seu papel” afirmou.

Além desses assuntos, os projetos da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), o Plano Plurianual (PPA), sempre são votados no segundo semestre na Assembleia e o deputado fala sobre a expectativa.

“Esses são temas recorrentes, eles continuarão fervendo aqui nos corredores, nos gabinetes e nos debates da Assembleia Legislativa” concluiu.