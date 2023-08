Decisão da Reforma Tributária no Congresso Nacional toma conta da pauta neste segundo semestre

A Reforma Tributária que já passou pela Câmara Federal, agora segue em discussão no Senado. Entre os pontos considerados para a elaboração do texto, está o relatório do Tribunal de Contas da União. Segundo o órgão, a digitalização dos serviços tributários indica diminuição dos custos para as empresas.

Nos últimos 10 anos, a arrecadação de tributos de PIS e Cofins cresceram 14,54%. Por outro lado, as renúncias com estes tributos alcançaram a marca de 32,37%. De acordo com o colunista, Hudson Garcia, mesmo com essas renúncias fiscais a carga tributária hoje do país atinge cerca de 33,7% do Produto Interno Bruto (PIB), uma das mais caras do mundo.

Com a digitalização dos serviços tributários, estados e municípios já estão tornando o seu sistema de captação de informações fiscais para a plataforma on-line.

"Como é o caso de Mato Grosso do Sul que já tem uma Junta Comercial Digital e alguns municípios que estão aderindo a Rede Simples que faz essas conexões de informações. De acordo com o texto que está sendo votado, nós vamos ter dois anos para adaptar o nosso sistema contábil para receber todas essas informações e começar a fazer a união do IVA (Imposto Sobre Valor Agregado) a partir de 2026". Acompanhe a análise completa: