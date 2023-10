Decon age contra crimes ao consumidor

Em Campo Grande, um falso correspondente bancário foi interditado pelo Procon Municipal. No local, que atuava como correspondente bancário, eram oferecidos serviços como reimpressão de boletos, pagamentos de contas e até empréstimo.

Nesta quinta-feira (5), o delegado titular da Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes contra as Relação de Consumo (Decon), Reginaldo Salomão, esteve no Jornal CBN CG para falar sobre a atuação da polícia contra as violações ao direito do consumidor e esclarecer sobre o caso do falso correspondente bancário.

"Neste caso temos um crime de estelionato, é um crime contra o patrimônio. Porém, a Decon também trabalha com princípios, entre eles, o de incidente de consumo, que é a possibilidade da confusão de uma falsa empresa ou de um falso estabelecimento ser confundido com uma empresa e ter um grande número de vítimas [...] nesse caso a Decon age de forma preventiva", explica o delegado.

Confira as informações na íntegra: