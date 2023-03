DEC/Operário estreia com vitória na Supercopa de Futsal Feminino

Começou ontem, em Cascavel, a Supercopa de Futsal Feminino 2023. Representando Mato Grosso do Sul, SERC/UCDB e DEC/Operário entraram em quadra e tiveram resultados diferentes. Na primeira partida do torneio, o DEC/Operário saiu perdendo para a equipe do São José (SP), mas buscou e virada e venceu por 6x3. A ala Tai foi o grande destaque da partida marcando 4 gols.

Mais tarde, a SERC/UCDB foi derrotada pelo Stein Cascavel. Jogando em casa, a equipe paranaense definiu a partida ainda na primeira etapa. Com gols de Flavia e Camilinha, as mandantes venceram por 2x0.

As meninas que representam MS voltam à quadra hoje. As 16h30, o DEC/Operário encara a forte equipe do Taboão da Serra (SP) e, em caso de vitória, garante vaga na semifinal. As 18h30, SERC/UCDB e Leoas da Serra (SC) se enfrentam em jogo que vale a vida da equipe sul-mato-grossense. A derrota elimina o time de MS.

As partidas terão transmissão no canal oficial da CBFS no Youtube.