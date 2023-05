Decreto municipal torna Jequitibá da Ary Coelho imune para corte

O Jequitibá centenário da Praça Ary Coelho é, agora, uma árvore imune para corte. O decreto que impede qualquer intervenção desse tipo foi publicado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) de terça-feira (23).

Toda a história da árvore, que testemunhou o desenvolvimento da região central de Campo Grande, foi objeto de pesquisa da bióloga da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur), Gisseli Giraldeli.

“O ano passado quando teve o bicentenário da Independência do Brasil e o centenário do Jequitibá, eu fiz o parecer técnico e solicitei à Semadur a imunidade de corte, que foi acatado [...] ela [a árvore] sofreu várias intempéries ao longo desses cem anos, tem um buraco no meio do tronco. Foi a queda de um galho”, contou a bióloga.

Árvore vistosa, o Jequitibá ganhou a simpatia de muita gente. A família de Márcia Correia acompanhou o crescimento do Jequitibá, que quase foi derrubado na década de 90.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ela contou detalhes sobre como a família se empenhou em proteger o Jequitibá.

Confira abaixo a reportagem completa, exibida no Jornal CBN Campo Grande desta quarta-feira (24).