Dedilhado na viola encanta ouvintes de Raphael Vital

O CBN Cultural desta sexta-feira (19) recebe o cantor, instrumentista e compositor Raphael Vital, um dos grandes nomes da viola da nova geração no cenário da música regional e no folk. Com uma música totalmente personalizada, o artista já recebeu diversas premiações.

Natural de Três Lagoas-MS, reside hoje em Campo Grande-MS. Raphael Vital tem ganhado espaço no cenário estadual e já se apresentou com grandes nomes do cenário musical sul-mato-grossense como Paulo Simões, Geraldo Espíndola, Delinha, Grupo Acaba, Carlos Colman, Jerry Espíndola e Rodrigo Teixeira.

Ouça o talento de Raphael Vital: