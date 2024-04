Dedo de Bolsonaro

Não adianta o deputado estadual João Henrique Catan e o ex-deputado estadual Rafael Tavares ficarem esbravejando sobre quem será o candidato do PL a prefeito de Campo Grande. Isto porque a palavra final será do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele vai meter o bedelho sem muita discussão.

Enquanto isso não acontece, Catan e Tavares usam as armas das redes sociais para se apresentarem como o preferido de Bolsonaro. Os dois exploram muito bem as plataformas digitais para chamar atenção do eleitorado.

Continue Lendo...

O presidente regional do PL, deputado federal Marcos Pollon, evita entrar em bola dividida para não criar mais problemas ao partido. Ele era um dos nomes para concorrer à prefeitura. Mas não ficou nenhum pouco entusiasmado com a ideia. Até pode encarar o desafio se for convocado pelo capitão Bolsonaro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

E por falar em capitão, o ex-deputado estadual Capitão Contar não é uma carta fora do baralho da direita. Ele é ligado a Bolsonaro e pronto para entrar na guerra eleitoral, muito embora tenha, pelo menos em público, vem defendendo a indicação de Tavares.

Outro com desejo de disputar a prefeitura é o deputado estadual Coronel Davi, um bolsonarista raiz. Só que ele não conta com apoio da cúpula e nem foi lembrado por Bolsonaro.

Não tem como fingir que o processo eleitoral no PL está sendo discutido com diálogo. Isso não existe. O partido está rachado e a insatisfação aumentou com a filiação de Rafael Tavares para ser o candidato a prefeito.

Bolsonaro sabe das resistências e vai decidir quem será o candidato a prefeito. O nome escolhido terá que ser abraçado por todos.

Confira na íntegra: