Defensoria aponta infecção generalizada em presídio e cobra providências

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul (DPEMS) cobra providências para eliminar a infecção generalizada de escabiose (sarna) e furunculose na Penintenciária Estadual de Dourados (PED). O órgão identificou o cenário durante inspeção realizada no dia 23 de janeiro, quando dos 2.400 internos da PED, mais de 800 estavam infectados com uma ou as duas doenças.

Na terça-feira (31), a DPEMS divulgou as informações sobre a inspeção e ontem (1º) a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) informou, em nota, que já adotou ações para o controle e combate das doenças dentro do estebelcimento penal. A ação, segundo a Agepen, foi responsável pela redução de cerca de 70% dos casos de contaminação das doenças.

Confira a nota na íntegra:

"A Agepen informa que já foram adotadas diversas providências pra controle e combate ao surto de sarna e furúnculo identificados na Penitência Estadual de Dourados, já tendo sido reduzido significativamente as ocorrências na unidade, de 580 para 180 casos em tratamento, graças às medidas imediatas adotadas.

Foi autorizado o aumento do período do banho de sol nos locais necessários, com a finalidade de maior arejamento coletivo; tratamento com medicação; desinsetização e higienização total da Penitenciária Estadual (áreas de vivência, interior de celas, corredores, salas), houve também a substituição dos colchões velhos por novos; reativação da lavanderia onde são lavadas roupas de cama e banho de todos os internos. Medicamentos foram disponibilizados à penitenciária para o tratamento adequado, além da promoção de palestras educativas.



Cabe pontuar que é realizada a higienização por empresa especializada em todas as celas e pavilhões da Penitenciária Estadual de Dourados, com ciclos de aplicações contínuos.

As limpezas das áreas comuns são realizadas pelos presos que fazem o serviço de celas-livres (trabalhadores remicionados), para os quais são disponibilizados, pela administração do presídio, diariamente, os produtos de limpeza (detergente, sabão em pó, desinfetantes, água sanitária, sacos de lixo, entre outros produtos).

Todos os internos que ingressam na penitenciária passam por higienização corpórea e substituição de seu vestuário pelo uniforme padrão. A uniformização será ampliada a toda massa carcerária, conforme planejamento.

Além disso, a vigilância sanitária foi acionada, com a finalidade de modo preventivo e de orientação, evitar novos casos e outras moléstias.

Foi solicitado ao Secretário de Saúde Municipal, o apoio de um plantão médico para atendimentos no horário das 18h às 22h, e um técnico em enfermagem para ser plantonista, em reforço aos atendimentos já prestados na UBS do presídio.

Reuniões com infectologistas, médicos e equipe saúde da Penitenciária, com a finalidade de criar medidas e barreiras sanitárias.

Realizada a compra emergencial de 1.000 colchões novos, substituindo os velhos e infectados, além de 1.000 cobertores novos.

É realizada, de forma regular, a distribuição de kits higiênicos a todos os presos, desde que solicitados, que são compostos por: sabão em pó, sabonete, creme dental, escova dental e sabão em barra. Esses kits são adquiridos a cada dois meses, com ordem judicial, através da 3ª Vara Criminal e 8ª Promotoria de Justiça, sendo prestado contas em Autos.

Importe esclarecer que há necessidade de fechar o hidrante, por curtos períodos de tempo, visando o reabastecimento de água. Ou seja, há a necessidade dos fechamentos de água para que haja o enchimento pleno da caixa."

* Com informações DPEMS