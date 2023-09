Defesa Civil de Corumbá alerta para novo temporal e monitora condições climáticas

A Superintendência Municipal de Proteção e Defesa Civil tem quatro equipes percorrendo a cidade, na manhã desta quarta-feira (13), para atendimento das regiões que não foram alcançadas pelas equipes da Prefeitura de Corumbá ao longo da terça-feira (12), após a passagem de um temporal que provocou ventos fortes com rajada de 96 km/h e causou danos significativos em toda a cidade.

De acordo com o superintendente Municipal de Proteção e Defesa Civil, Isaque do Nascimento, equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos participam das ações. Os servidores verificam as condições estruturais dos prédios do Residencial Buriti, localizado no conjunto Jardinzinho. Lá os ventos destelharam pelo menos seis blocos de apartamentos. O trabalho avalia a situação para ações de recuperação a serem executadas pela Prefeitura.

Dois serviços de previsão meteorológica, monitorados pela Defesa Civil de Corumbá, apontam para a ocorrência de chuva e ventos para esta quarta-feira, 13. Contudo, divergem no volume da precipitação e velocidade dos ventos.

Segundo o superintendente de Proteção e Defesa Civil, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) prevê 90% de possibilidades de chuva com volume de até 30 mm de precipitação e ventos que podem alcançar 18 quilômetros horários. Por sua vez, o Accuweather (plataforma dos Estados Unidos), informa 99% de possibilidades de chuva para Corumbá com estimativa de 5 milímetros de precipitação e rajadas de ventos na faixa dos 41 km/h.

A Superintendência Municipal de Proteção e Defesa Civil juntamente com a Procuradoria Geral do Município levanta os subsídios necessários para embasar decreto de estado de emergência na cidade.

Equipes da Defesa Civil do Estado de Mato Grosso do Sul já participam das ações em Corumbá. Também atuam nos serviços a VigiDesastre, da Secretaria Municipal de Saúde; Guarda Civil Municipal e demais Secretarias da Prefeitura.

Segundo apurado pelo reportagem Corumbá deve decretar estado de emergência ainda na manhã desta quarta. Aguardando apenas os laudos da Defesa Civil Estadual que já está na cidade para avaliações.