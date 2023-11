Defesa Civil emite alerta para tempestades nesta tarde

Na tarde desta quinta-feira (23), a Defesa Civil emitiu um alerta para chuvas intensas pontuais em todo o Mato Grosso do Sul. O risco é de queda de árvores e granizo devido aos ventos intensos, além de possíveis alagamentos.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também colocou o Estado sob alerta "Laranja" para tempestades até a manhã de sexta-feira (24). É esperada precipitação entre 30 e 60 mm/h e ventos de 60 a 100 km/h.

Área destacada pode sofrer com tempestades perigosas até sexta-feira - Imagem: Reprodução/ Inmet

Além de Mato Grosso do Sul, a faixa de tempestade cobre a maioria dos municípios de São Paulo e parte do Mato Grosso, Goiânia, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

As recomendações são para não se abrigar debaixo de árvores, torres de transmissão e placas de propaganda, além de desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Campo Grande

Nesta quinta-feira, a previsão do Instituto Nacional é que as tempestades se mantenham até à noite. A mínima está em 25°C e máxima de 31°C.

O dia está com boa umidade relativa do ar, entre 50% e 90%. Nesta tarde, o índice de qualidade do ar está na casas dos 22 pontos, classificada como "boa".

Já nesta sexta-feira (24), é esperada uma leve queda na temperatura, que se mantém entre 22°C e 28°C.

A umidade também aumenta - devido às chuvas - com previsão de ficar entre 60% e 95%. Pode chover durante todo o dia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).