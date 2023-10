Defesa de valorização da carreira dos professores é pauta mais atrasada frisa sindicato

Nesta sexta-feira (13), antevéspera do Dia dos Professores, celebrado no próximo domingo (15), o Jornal CBN CG conversou com o presidente do Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação (ACP), Gilvano Bronzoni.

Entre as pautas defendidas pelo sindicato, Bronzoni destacou cinco prioridades: recursos financeiros para investimentos em escolas municipais; concurso público, repactuação do piso salarial de 20 horas; eleições de diretores de Emeis e valorização da carreira.

Dos pontos defendidos pela ACP, o presidente do sindicato frisou que a valorização da carreira é a pauta mais atrasada, já que desde 2019 o assunto não é atualizado. Ainda questionado se o número de vagas anunciadas para o novo concurso público é suficiente para atender a educação municipal, Gilvano disse que não desistiu da discussão do quantitativo de vagas, mas que o mais importante é a realização do concurso.

"Nós estamos brigando para saber vezes quanto este número de vagas. Vezes cinco, vezes 6, vezes 10?! E aí fica no banco de reservas para depois a gente fazer uma segunda pauta de defesa que é a posse de todos os aprovados em concurso". Acompanhe a entrevista completa.