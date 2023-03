Defesa emite alerta de chuvas nesta tarde

Por volta das 15h30 desta quinta-feira (16) a Defesa Civil emitiu um alerta para chuvas isoladas em Campo Grande. De acordo com o órgão, o risco é baixo para corte de energia eletrica, queda de galhos de arvores, alagamentos e de descargas eletricas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que são esperados entre 20 e 30 mm/h de chuvas e ventos intensos, de 40 a 60 km/h.

Já pela manhã, o Inmet havia emitido um alerta de perigo portencial para grande área do Centro-Norte do Brasil, incluindo, quase em sua totalidade, Mato Grosso do Sul. Os outros estados que estão sob o mesmo alerta são: São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Pará, Amazonas e Amapá.

No Nordeste, também correm risco portencial: Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Além disso, áreas de 15 estados estão sob alerta de chuvas intensas, entre 30 e 60 mm/h e ventos de 60-100 km/h.

Recomendações

Em caso de rajadas de vento, evite se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas; não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Para mais informações ou pedido de ajuda, respectivamente, acione a Defesa Civil no telefone 199 e o Corpo de Bombeiros, no telefone 193.