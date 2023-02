Definida empresa que vai fazer estudo para obra da nova ponte que ligará MS ao Paraná

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) do Paraná definiu a empresa que venceu a licitação para elaboração dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental para construção de uma nova ponte de ligação com o Mato Grosso do Sul.

A licitação ocorreu pelo sistema de pregão eletrônico, no qual as participantes disputam entre si através de lances, com o menor valor sendo considerado arrematante. A empresa Neoconstec Consultoria Técnica arrematou o pregão com a proposta de aproximadamente R$ 2,8 milhões.

Os estudos são custeados pela Itaipu Binacional, após convênio firmado entre a hidrelétrica com os governos do Paraná e Mato Grosso do Sul, no ano passado.

Agora, a empresa deve protocolar os documentos de habilitação para que a comissão de julgamento do DER/PR analise a capacidade e qualificação. Na sequência vai ser declarada uma vencedora ou convocada a segunda participante para apresentação de documentos. O prazo para conclusão do Estudo Ambiental é de 18 meses, a contar a partir da emissão da ordem de serviço pelo governo paranaense.

O objetivo do estudo é apontar vantagens, desvantagens, impulso no desenvolvimento socioeconômico da região, possíveis impactos ambientais, além das técnicas de engenharia a serem aplicadas para verificar de fato a viabilidade da obra.

O projeto consiste em construir uma ponte sobre o rio Paraná, que deve ter 2 km de extensão. A nova ligação será entre o distrito de Porto São José, em São Pedro do Paraná (noroeste paranaense), com o município de Taquarussu, no Mato Grosso do Sul.

Segundo o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, a ponte vai ser um importante ponto de interligação entre as regiões Sul e Centro-Oeste do país, criando um novo corredor logístico entre os dois estados, que são os maiores produtores agropecuários do Brasil.

A ideia é diminuir o tempo de viagem até o Porto de Paranaguá, gerando mais economia e agilidade no escoamento da produção. A proposta também prevê no lado paranaense a restauração de quase 20 km da PR-577, incluindo a construção de um contorno em Porto São José. Já no perímetro sul-mato-grossense, vai ser realizada a implantação de 30 km da rodovia MS-473, além de um viaduto de acesso em Taquarussu.

*Com Informações de Governo de Mato Grosso do Sul