Defron apresenta balanço das ações de 2022 no combate aos crimes de fronteira

Balanço da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) sobre as ações de 2022 aponta que foram realizadas 103 prisões de acusados de crimes e apreensão de 32.500 maços de cigarros. Além disso, foram incineradas 156 toneladas de drogas; apreendidas 14 armas, 150 munições; e realizada a recuperação de 92 veículos e máquinas agrícolas. Também foi feita a apreensão de 43 toneladas de entorpecentes.

No ano passado foram realizadas dez operações, com 94 autos de prisões em flagrante e 143 procedimentos concluídos. A Defron trabalha em ações com o Departamento de Operações de Fronteira (DOF), e está ligada diretamente à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), principalmente no combate ao tráfico de drogas, produtos contrabandeados e roubos.

Os crimes que mais cresceram no ano foram contra produtores rurais. Uma grande operação em setembro do ano passado, denominada operação “Lagarta Elasmo”, desarticulou uma rede criminosa que vinha causando prejuízos ao setor do agronegócio em Mato Grosso do Sul. Foi cumprida a busca para localização de eletrônicos, documentos, e para a tentativa de recuperação de itens furtados que estivessem na posse dos indivíduos, identificados como os mais ativos negociadores deste mercado. Eles furtavam antenas GPS de máquinas agrícolas com o preço de mercado de aproximadamente R$ 120 mil o kit.

Na época, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, sendo dois na cidade de Dourados, um em Maracaju, um em Ipezal distrito de Angélica, e oito na cidade de Assis, em São Paulo.

Além de direcionar as operações no combate ao tráfico de drogas, em 2023 a Defron também fará intensas ações no combate a outro crime que vem crescendo ano após ano na região: O roubo de veículos e máquinas agrícolas.