Deixa Falar é campeã do desfile das escolas de samba de Campo Grande

"Deixa Falar, Deixa Falar quem quiser. O Carnaval é a maior festa popular. Desde que o samba é samba, é assim. Nem as cinzas decretam nosso fim" - trecho do samba enredo 'Carnavalis'.

A Escola de Samba Deixa Falar, fundada há 12 anos, por moradores do bairro Vila Nasser, na região norte da Capital, venceu, pela quarta vez a disputa pela melhor na passarela do samba. A escola reunia os títulos de campeã do carnaval campo-grandense nos anos de 2018, 2020 e 2022.



A própria história foi o tema do enredo da Vermelho e Verde que cruzou a passarela do samba na segunda noite do desfile. A escola ativou a memória dos foliões exaltando os carnavais de outrora e cantando o “Carnaval dos Carnavais”, com o enredo ‘Carnavalis’ e uma comissão de frente com figuras tradicionais, como Pierrot, Arlequim e colombina.



Com mais de 500 integrantes divididos em catorze alas e uma bateria forte e unida, a escola de samba encantou o público que esteve na avenida Alfredo Scaff para prestigiar o desfile. A escola ainda homenageou Salvador Dodero, de 80 anos, um dos fundadores e presidente de honra da escola.



O carnavalesco e presidente da Deixa Falar, Francis Fabian, disse que prevaleceu a alegria da imaginação dos súditos deste reinado de Momo. “A Deixa Falar em seu enredo para 2023 não se prende somente ao relato de uma história, e sim ao fato de celebrar em ‘Carnavalis’ uma viagem pelo tempo. Mas sem nostalgias. formatando uma filosofia bem humorada, às vezes irônica onde a liberdade é criativa e aleatória, nos permitindo afirmar que na Cidade Morena, nos dias de folia, as diferenças se diluem e se igualam repletas de emoções e energias”, destacou o carnavalesco.



De acordo com a mestre de bateria, Nayara Thomaz, a preparação para o desfile começou ainda no ano passado, com a bateria intensificando os ensaios no final de agosto até a semana que antecedeu o desfile. “Devido à pandemia tivemos que restringir o número de integrantes. Um grande desafio foi trazer todas as pessoas de volta para a escola”, comentou a mestre de bateria.



As notas da escola foram anunciadas na noite da quarta-feira de Cinzas (22), na praça do Rádio Clube, região central da cidade, onde a comemoração foi intensa. O grito da campeã invadiu a noite no ritmo da bateria. “Ouvir que a Deixa Falar foi campeã do carnaval foi a sensação de dever cumprido. A Deixa Falar teve uma evolução muito grande de 2022 para 2023, a evolução é constante”, frisou Nayara.



A vice-campeã foi a Vila Carvalho e a Igrejinha fechou o pódio, em terceiro lugar. A escola de samba Unidos do Aero Rancho foi desclassificada por não cumprir o regulamento estabelecido pela Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande.