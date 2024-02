Deixa Falar é campeã pela 4ª vez seguida na capital

A melhor escola de samba da capital já foi decidida. Todas as seis escolas que desfilaram no carnaval de 2024 foram avaliadas nesta quarta-feira (14) e a Deixa Falar foi campeã pela quarta vez seguida.

Com o título de melhor na passarela, a escola levou o prêmio de R$ 30 mil. O Diretor de Carnaval da escola, Junior Borges, falou sobre o trabalho realizado durante todo o ano passado para levar uma grande apresentação para a avenida e sobre a disputa acirrada.

Continue Lendo...

"O trabalho é sempre muito árduo e esse ano não foi diferente. Nós temos um trabalho de voluntários, a escola não contrata, é literalmente voluntariado por amor. Então quando você alcança o ápice dessa conquista, que é a quarta seguida de seis campeonatos, é sempre algo mágico. A cada título é um novo frio na barriga, é uma nova conquista, é uma nova emoção e é uma nova gratidão ao universo. Foi altamente acirrado. Se você verificar as notas de todas as escolas, estavam todas muito bem, tanto que a pontuação foi acirrada, coisinhas minúsculas que definiram o campeonato", contou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O presidente da escola Deixa Falar, Francis Fabian, também falou sobre da emoção na conquista de mais um campeonato. Esse é o sexto título da escola em Campo Grande.

"Amor, paixão, emoção demais. É uma coisa que eu conto com a comunidade, com a minha diretoria, porque você sozinho não é nada. E quando tem união e tem amor, o resultado é isso. Eu acho que todas as escolas apresentaram um bom trabalho. Foi difícil e foi um dos melhores carnavales de Campo Grande", disse, emocionado.

A vice-campeã, recebendo o prêmio de R$ 20 mil, foi a escola de samba Igrejinha, uma das mais tradicionais de capital e maior campeã, com 24 títulos no total. E neste ano, mesmo com o segundo lugar, a sensação foi de mais um título conquistado.

"A escola tá muito feliz, esse segundo lugar tem um gosto de primeiro para a Igrejinha, que enfrenta muitos problemas o ano inteiro. A igrejinha é a única escola que não tem um espaço pra ela, isso tudo reflete no carnaval. Mas a escola tá muito feliz, justamente pelo segundo lugar ter um gostinho de primeiro", afirmou a presidente da escola, Marisa Fountora.

E completando o pódio, a escola Catedráticos do Samba ocupou o terceiro lugar, recebendo o prêmio de R$ 10 mil. A presidente da escola, Marilene Pereira de Barros, comemorou o resultado neste ano e disse estar feliz com o que foi apresentado na avenida.

"Valeu o trabalho, valeu tudo que a gente fez. Noites perdidas, noites de sono que a gente perdeu, valeu a pena, viu? Principalmente pelos carros. A gente caprichou, meus filhos deram sangue pra sair um carro bem caprichado e a alegoria tirou dois 10", contou.

Na avaliação do presidente da Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande (Lienca), Allan Catharinelli, ele também acredita que esse foi o melhor carnaval da capital.

"Foi o maior carnaval de todos os tempos, foi uma disputa acirrada. As escolas vieram trabalhando incasavelmente com suas alegorias, com suas fantasias. Então, foi um nível muito alto, muito difícil para o jurado para fazer avaliação. Quero agradecer, parabenizar a todas as pessoas que colaboraram com a gente, e parabenizar a Deixa Falar, que foi a campeã do carnaval, a vice-campeã Igrejinha e os Catedráticos do samba, que foi a 3ª colocada", concluiu.

Atraso na apuração

A apuração do Carnaval 2024 da capital foi realizada tradicionalmente na Arena do Horto Florestal e, dessa vez, teve duas horas de atraso. O motivo foi uma reunião entre a presidência da Lienca e a presidência das escolas de samba participantes. Neste ano, a escola Unidos da Vila Carvalho foi punida por não conseguir levar dois dos três carros alegóricos confeccionados para a avenida. Os carros deixaram de funcionar minutos antes do desfile, o que ocasionou também atraso no início da apresentação. A presidência da Vila Carvalho entrou com requerimento afirmando que o problema nos carros foi devido à um buraco na via à caminho da passarela principal, localizada ao lado da Praça do Papa. O requerimento não foi aceito pela Lienca e, por unanimidade no conselho da liga, a escola foi punida em dois pontos, um ponto por cada carro alegórico que não entrou na avenida e, assim, perdeu a competitividade neste ano ficando em útlimo lugar.

"A apresentação nossa, o desfile nosso, foi o que você viu lá, foi lindo. Sobre o requerimento, não tem nada para falar, vale o que está escrito. Depois que está escrito, não tem como rever nada, vale o que está escrito. Como sempre, a Vila Carvalho vem para desfilar para mostrar um show na avenida, só isso que eu tenho a dizer", afirmou o presidente da comissão de carnaval da escola, Wlauer de Carvalho.