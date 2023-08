Delegação de Okinawa vem à Capital para estreitar relações comerciais

Uma delegação de Okinawa, liderada pelo vice-governador da província japonesa, Yoshimi Teruya, está em Campo Grande, onde participou de diversos compromissos. Entre eles, reunião com o governador do estado, Eduardo Riedel, ocorrida na terça-feira (8) para tratar das relações comerciais, especialmente a Rota Bioceânica. Ontem (9) o grupo compareceu à Feira Central, onde é realizado a 16ª edição do Festival do Sobá.

Na terça-feira (8), Eduardo Riedel recebeu a comitiva de Okinawa. “Eles apresentaram o porto de Naha, em Okinawa, estão duplicando o aeroporto lá, é o 3º maior aeroporto do Japão. Tem um porto especializado em container e a nossa relação com a Rota Bioceânica começa a tomar forma em oportunidades de negócios. Então, a gente vai enviar carnes, processados para Okinawa, e importar eletrônicos e automóveis, até. E é essa relação que a gente vai começar a construir”, afirmou o governador de MS.

Ele contou ainda que irá visitar Okinawa no próximo ano. “Fiz o compromisso com ele de visitar Okinawa no ano que vem, muito na tratativa da Rota Bioceânica. Então, é muito importante esse entrelace cultural, essa ligação que nós temos, a comunidade nipo aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, presente, e o mais importante é que isso pode resultar em frutos efetivos na relação comercial Mato Grosso do Sul-Okinawa”.

A presença de Teruya e da comitiva se deve ao grande número de descendentes e da forte ligação cultural com o estado e a Capital. A cidade tem a 3ª maior colônia japonesa e a 2ª maior de imigrantes de Okinawa no Brasil, com 11 mil descendentes. Aproximadamente 70% da colônia japonesa de Campo Grande são okinawanos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Yoshimi Teruya ficou surpreso com a quantidade de pessoas prestigiando o Festival do Sobá e afirmou que a relação entre a província japonesa e o Estado vão ser ampliadas, impulsionadas pela Rota Bioceânica, em construção. “Ontem (8), conversei por uma hora com o governador. Em 1986 realizamos um contrato entre duas cidades: Campo Grande e Okinawa. Durante longo tempo esse contrato ficou parado, ninguém ficou usando ele. Eu ouvi do governador [Eduardo Riedel] que vamos, mais uma vez, reativar esse contrato e continuar o intercâmbio das duas cidades”, declarou.

(* Com informações Governo do MS)