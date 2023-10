Delegação sul-mato-grossense garante vaga no Campeonato Mundial de Muay Thai na Tailândia

A delegação sul-mato-grossense conquistou destaque no Campeonato Brasileiro de Muay Thai e Muay Boran, realizado na cidade de Sapucaia do Sul (RS).

Mato Grosso do Sul alcançou o segundo lugar na classificação geral por equipes, uma demonstração do excelente desempenho de seus competidores. Dos 20 atletas da delegação, impressionantes 17 subiram ao pódio, conquistando um total de 11 medalhas de ouro e seis de prata.

Os grandes destaques foi Mateus Augusto Pereira, conhecido como "Cebola", que faturou o cinturão profissional na categoria masculina de 71 kg, e Iuri, conhecido como "Gordão" na categoria até 100 kg. Ambos conquistaram vagas, na categoria profissional, para o campeonato mundial, que acontecerá em Bangoc, na Tailândia.

Continue Lendo...

O Campeonato Brasileiro, organizado pela CBMB (Confederação Brasileira de Muay Thai e Muay Boran), contou com a participação de 250 atletas de 14 unidades federativas. A equipe técnica foi composta por Lucas Mendes (Campo Grande), Rafael Moreira (Anaurilândia) e João Marcos (Selvíria).

A disputa aconteceu no último fim de semana e a equipe teve apoio do Governo do Estado, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), os atletas mostraram seu talento e determinação.