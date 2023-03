Delegacia da Mulher cumpre 15 mandados de prisão por violência doméstica

Foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (8), a operação “Bellatrix” pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), que tem como objetivo principal o cumprimento de mandados de prisão em aberto em desfavor a autores de violência doméstica.

Ao total, foram expedidos 26 mandados de prisão preventiva, e 15 cumpridos, até o momento, em todas as regiões da capital. A operação conta com mais de 20 policiais, dentre investigadores e delegadas

De acordo com a delegada Elaine Cristina, houve uma resistência à prisão, em um endereço localizado no centro da cidade.

Em outro endereço, a polícia localizou entorpecentes e prendeu a atual convivente de um dos alvos que fugiu. Na residência os policias encontraram drogas sintéticas em forma de “jujuba”, e na hora da prisão a mulher admitiu que a forma era propositadamente para serem oferecidas a crianças. Um simulacro, usado por um dos alvos para ameaçar sua ex-convivente também foi encontrado no local.

De acordo com Elaine, o principal objetivo da operação é dar uma resposta para a sociedade que tem sofrido com esse tipo de crime. “Esses mandados são frutos de mulheres guerreiras, que conseguiram se desvencilhar do ciclo de violência doméstica, vir na delegacia, registrar a ocorrência e pedir a medida”.

A delegada frisou que desde o dia 27 de fevereiro acontece a Operação Átria, em caráter nacional, que busca combater o crime de violência contra a mulher, e que todas as delegacias participam da operação.

Foram solicitadas 1036 medidas protetivas neste ano.