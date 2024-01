Delegado de folga evita feminicídio em Dourados

Um delegado de Polícia Civil de Itaporã, no Mato Grosso do Sul, evitou um feminicídio neste domingo (21). O crime ocorreu no município de Dourados, no cruzamento da Avenida Guaicurus, com a Rua Ali Hassam Ghadie.

O delegado Ulisses Brito estava de folga e quando passava pelo local, presenciou o momento em que um homem de 19 anos agredia uma mulher de 28 anos. Imediatamente, ele fez o retorno com seu veículo para intervir na situação. "Tinha um aglomerado de vizinhos ali, ninguém tinha tentado separar nem nada, nem mesmo acionado a polícia. Então prontamente eu desembarquei do veículo, dei a voz de prisão ao agressor, consegui vencer a situação porque realmente estava sozinho", frisou o delegado

Segundo o delegado, mesmo estando de folga, se sentiu no dever de agir. "Isso demonstra o comprometimento que nós policiais temos com a segurança dos cidadãos, independentemente de estarmos ou não de serviço", enfatizou.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e ameaça, no âmbito da violência doméstica. O homem foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia.

Antes da briga, o casal teria ingerido bebida alcoólica e a vítima teria perguntado ao autor sobre uma ex-namorada dele. Ele não gostou e iniciaram uma discussão, seguida de agressão física. "Ele estava totalmente transtornado, sem dúvida nenhuma havia um risco real da agressão terminar em um feminicídio", comentou o delegado Ulisses.