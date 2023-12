Delegado orienta como proteger menores contra manipulação de imagens

A manipulação de imagens é uma prática antiga no mundo das montagens. No entanto, o que tem ganhado cada vez mais força no mundo da tecnologia digital é o uso da deep fake, ou da construção de um retrato a partir de uma imagem originária. Nesta quarta-feira (20), o Jornal CBN Campo Grande conversou com o delegado Pablo Gabriel Farias da Silva, da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e Adolescente (DEPCA).

Voltado ao atendimento de irregularidades e crimes envolvendo menores de idade, o policial destacou a importância do acompanhamento e da vigilância de pais e responsáveis no uso da internet. O delegado destacou também a necessidade de estabelecer o diálogo com os menores. Acompanhe a entrevista completa.