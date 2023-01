Hoje a nossa rota gastronômica pantaneira chega ao seu sexto destino, desta vez no delta do rio Salobra no Pantanal de Miranda, mais especificamente na paradisíaca pousada: Refúgio da Ilha Ecolodge. Berço de fauna, flora e aventuras incríveis pelo Pantanal.

O prato desenvolvido se chama Delícia do Refúgio, preparado pela Dona Ivone Copetti de Moura, gaúcha radicada no Pantanal de Miranda, ela utiliza a carne "oreada", proteína bovina salgada e exposta ao sol. Certificada como produto típico da região, com o selo de IG, Indicação Geográfica expedido pelo SEBRAE, a carne dá o tom dessa receita, preparada ainda com duas raízes muito típicas nos estados do Rio Grande do Sul e de Mato Grosso do Sul: a abóbora e a mandioca, que transformadas em purê ficam perfeitos em qualquer preparo. Eu ainda dei um toque a esta receita, acrescentei uma cebola frita e crocante, charme e sabor a mais para essa delicia. Veja a receita.

Delicia do Refúgio

INGREDIENTES

400g de carne do sol em cubos

20g de alho picado

1 cebola roxa em pétalas

2 colheres de sopa de farinha de maizena

600g de abóbora pescoço cozida

400g de mandioca cozida

150g de manteiga

120g de creme de leite fresco

Cheiro verde e sal a gosto

MODO DE PREPARO

1.Frite a carne de sol com um fio de azeite;

2.Depois de fritar adicione o alho bem picado e finalize a cocção de ambos, reserve;

3.Para os purês, com o amassador de batata, processe a batata e a abóbora até ficarem com textura lisa de purê;

4.Em duas panelas adicione manteiga e alho (divididos para cada um) e as raízes processadas, vamos fazer 2 tipos de purês, acerte o sal e reserve.

5.Para a finalização, passe na farinha de maizena a cebola em Juliene e frite e depois também reserve.

6.Em uma travessa oval, inicie a montagem com o purê de abóbora, no meio a carne de sol em cubos e logo depois o purê de mandioca.

7.Finalize com a cebola frita e cheiro verde.