Dengue continua em queda em Campo Grande

Em Campo Grande, no último bimestre houve uma queda de mais de 80% no número de casos notificados de dengue, conforme o boletim da Gerência Técnica de Endemias do Serviço de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Para comparação, em maio deste ano, a Capital chegou a notificar 2.927 casos da doença, enquanto que nos meses de junho e julho foram 633 e 506 notificações, respectivamente.

O secretário municipal de Saúde, Sandro Benites, destaca que este é um resultado que reflete o esforço conjunto, no combate a essa doença tão preocupante, e reitera a necessidade dos cuidados permanentes.

“Mesmo os números sendo positivos, não podemos baixar a guarda. A prevenção e o combate ao mosquito Aedes aegypti devem continuar sendo uma prioridade. São ações simples, mas extremamente eficazes, como eliminar os criadouros do mosquito em nossas casas e quintais, evitar o acúmulo de água parada, manter as caixas d’água bem fechadas e utilizar telas nas janelas”, afirmou.

Do dia 01 de janeiro ao dia 15 de agosto foram notificados 14.623 casos e cinco óbitos provocados pela doença no município. No mesmo período, foram notificados 59 casos de Zika e 130 de Chikungunya.

Para o combate efetivo, a Prefeitura de Campo Grande lançou a “Operação Mosquito Zero”, que ao longo de quatro meses percorreu as sete regiões urbanas e distritos do município, além do “Colaborador Voluntário”, que tem o objetivo de instituir a cultura da prevenção da doença.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande