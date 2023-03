Dengue: SES afirma que reposição de inseticidas chega no fim de abril

O aumento de casos confirmados e de mortes por dengue acendeu o alerta e preocupa autoridades da saúde de vários município e do estado. Para estabelecer medidas e um plano de combate ao mosquito, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) realizou 1ª reunião do Centro de Operações de Emergência de combate à dengue de Mato Grosso do Sul.

Conforme o último boletim divulgado pela Secretaria ainda nesta semana, foram registrados 53 municípios com alta incidência de dengue, desde o começo do ano foram oito mortes confirmadas causadas pela doença e outras quatro em investigação. O coordenador de controle de vetores da SES, Mauro Lucio Rosa, falou sobre a atual situação do estado em entrevista à Rádio CBN Campo Grande nesta quinta-feira (30).

“Nós criamos o COE, que é o Centro de Operações Emergenciais, ele tem a função, a responsabilidade de conversar com os 79 municípios e orientar o que que nós podemos fazer nesse momento e diante disso dar todo suporte para que a gente possa impedir o avanço da dengue”, destacou. Confira a entrevista completa: