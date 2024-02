Dengue: SES emite alerta em saúde pública no estado

Tradicionalmente o começo do ano é o período de maior concentração de casos confirmados de dengue no estado. Isso porque o verão é caracterizado por chuvas frequentes, contribuindo para o acúmulo de água parada. Diante deste cenário e dos números apresentados pelo boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES) que indicam crescimento dos casos confirmados, nesta semana a SES emitiu um alerta em saúde pública.

Em entrevista, ao Jornal CBN CG desta sexta-feira (09), a gerente de doenças endêmicas da SES, Jéssica Klener ressaltou a estratégia de combate aos focos do mosquito no estado em parceira com os municípios. Além da conscientização da população na limpeza das casas e quintais, a gerente destacou a preocupação com o momento endêmico, já que chuva e a água parada são a soma perfeita para a explosão de casos.

Continue Lendo...

Uma preocupação adicional ressaltada por Klener é a localização geográfica do estado. Além da fronteira com Paraguai e Bolívia, Mato Grosso do Sul está cercado por São Paulo e Minas Gerais, estados que já decretaram emergência para a dengue.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Hoje temos confirmados sorotipo 1 e 2. Há bastante tempo não temos 3 e 4. A confirmação de outros sorotipos em outros estados reforça a preocupação, já que a resposta imunológica pode agravar o cenário".

80% dos focos de proliferação do mosquito ‘Aedes aegypti’ estão dentro das residências. Até agora o Estado tem mais de 2 mil casos notificados para dengue – mais de 300 confirmados –, com uma morte em investigação, além de 652 casos prováveis de chikungunya – 27 deles confirmados. Os dados são do boletim epidemiológico com informações coletadas até o dia 3 de fevereiro. Acompanhe a entrevista completa.