Denúncia leva polícia a prender homem que cobrava propina para emitir RG em Corumbá

A Polícia Civil em Corumbá prendeu um funcionário de uma empresa terceirizada do governo do Estado que atuava na emissão de RGs na cidade. Ele trabalhava dentro do prédio da Regional da Polícia Civil. Houve flagrante sobre a cobrança de propina feita por ele para pessoas que precisavam emitir o documento de identificação. O homem prometia agilidade caso houvesse o pagamento irregular.

A investigação apurou que o homem de 38 anos repassa o próprio número de celular para as pessoas e cobrava em torno de R$ 150 para agilizar a emissão do documento. Quem vai emitir a primeira via de RG em Mato Grosso do Sul não precisa pagar taxa. Já a segunda via tem custo de R$ 189,90. No caso apurado, ainda havia a cobrança extra e que não faz parte do procedimento legal.

O pedido de RG precisa ser feito por meio da internet, no site da Sejusp. Depois disso, ocorre o agendamento para a entrega de documentação. No interior do Estado, os prazos para emissão podem variar com relação à Campo Grande.