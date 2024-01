Depois das comemorações sobra lixo no Parque das Nações e na Afonso Pena

Falta de lixeiras, de educação ou um pouco dos dois? O primeiro dia do ano serve também de reflexão sobre erros e acertos. E, em Campo Grande, o cenário deixado pela Festa da Virada, mais uma vez, foi de muito lixo espalhado pelo chão.

Quem aproveitou as primeiras horas do dia para fazer atividade física nos altos da Afonso Pena foi surpreendido pela quantidade de lixo jogado no local, inclusive no canteiro central da avenida. Copos, garrafas, embalagens, material que deveria ter sido descartado em local apropriado e não deixado nas calçadas, no asfalto e na grama.

Continue Lendo...

"A sujeirada ficou aqui né, parece que não combina muito com esse cenário de festa. Não foi bem visto, não", disse Ricardo Lemos, produtor rural que caminhava logo cedo na companhia da filha e do neto, de apenas três anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) estimou um público de mais de 15 mil pessoas na festa de Réveillon realizada no espaço da Cidade do Natal, na Vila Morena. Já a Guarda Civil Metropolitana (GCM) calculou o dobro. A estimativa da GCM foi de um público de 30 mil pessoas.

No local, famílias estavam reunidas para comemorar a chegada do Ano Novo desde a noite do dia 31 até a madrugada desta segunda-feira (1º). A festa, sem dúvida, foi bonita e animada. A programação, preparada pela Prefeitura de Campo Grande, teve início com a Parada Natalina às 21h, seguida por diversas atrações musicais a partir das 22h, como o DJ BWM e o Grupo Samba 10.

A chuva e o clima ameno não afugentaram o público na Vila Morena. À meia noite, teve a tradicional queima de fogos, com quatro minutos de duração. Conforme prevê a legislação, o show pirotécnico foi realizado de forma silenciosa para não causar problemas às pessoas com autismo ou pets e animais e aves silvestres que vivem na região urbana da Capital.